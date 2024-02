« Kidnapping » du Burkinabé Guy Hervé Kam: Le message d’Ousmane Sonko à son « frère » Ibrahima Traoré

Ousmane Sonko a, depuis sa cellule, condamné avec la dernière énergie l’enlèvement du célèbre avocat et leader d’une organisation de la société civile au Burkina Faso, Guy Hervé Kam, qui a été enlevé dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 janvier à Ouagadougou par des hommes en civil. L’annonce est faite par son organisation qui, d’ailleurs, accuse les autorités de la transition d’être à l’origine de cet enlèvement. Ainsi, le leader de l’ex-Pastef appelle le président de la transition à déployer les moyens nécessaires pour libérer son « « amis et frère » burkinabé. Voici l’intégralité du message du maire de l’opposant sénégalais.