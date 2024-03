«Macky dans nos veines» : Amadou Bâ va rencontrer les rebelles

Lors de l’audience qu’il leur a accordée samedi dernier, le Président Macky Sall a informé les femmes de son parti (APR) regroupées dans le mouvement «Macky dans nos veines» que «Amadou Bâ est dans les dispositions de les rencontrer». Objectif, d’après le chef de l’État, repris par Les Échos : «aplanir les difficultés [avec elles] et [leur] donner des gages».



Les membres de ce mouvement sont ouvertement opposées à l’ex-Premier ministre. Elles affichent leur parti-pris en faveur de Macky Sall dans son différend avec son désormais ancien chef du gouvernement. Dans le lot, on compte notamment Thérèse Faye, Néné Fatoumata Tall et Aïssatou Ndiaye «Ndiaffate».



Les femmes du mouvement «Macky dans nos veines» s’opposent à la tendance des femmes de l’APR estampillée pro-Amadou Bâ et dans laquelle on cite Zahra Yane Thiam, Ndèye Saly Diop Dieng, entre autres.



D’ailleurs, renseigne Les Échos, lors de l’audience avec Macky Sall, Thérèse Faye et Cie ont réclamé la tête de Ndèye Saly Diop Dieng, responsable nationale des femmes de l’APR. Mais le chef de l’État leur a demandé de mettre la pédale douce. «Gagnons d’abord, a ordonné le chef de l’État, d'après le journal. Mais ne vous en faites pas, le parti est un patrimoine. Je ne vais pas le saborder et je ne vais laisser personne le saborder.»