[Tribune] « Mame Boye Diao, le Candidat de la Jeunesse Sénégalaise… »

Nous remercions et félicitons le président Macky Sall pour le travail immense et remarquable abattu à la tête de notre pays. Jamais un président sénégalais n’a réussi autant que lui! Nous nous félicitons de l’avoir accompagné durant ce périple dont l’issue heureuse ravit le Sénégal et l’Afrique.





A l'heure de faire un choix crucial, notre engagement pour le Sénégal en bandoulière, nous constatons que la coalition BBY a misé sur monsieur Amadou Amadou. Nous lui souhaitons bon vent. Cependant une meilleure candidature s’offre aux Sénégalais pour mieux développer notre pays et renforcer sa place de leadership dans le concert des nations.





Un leader politique inspirant, un homme qui incarne l'espoir et l'aspiration de notre jeunesse dynamique. Il s'agit de Mame Boye Diao, le candidat idéal pour répondre aux défis et aux besoins de notre temps.





Le Sénégal a besoin d’un nouveau souffle face aux aspirations et aux besoins des populations en termes de politique sociale, économique et sécuritaire. Mame Boye Diao est un visionnaire qui comprend les enjeux auxquels la jeunesse sénégalaise et africaine est confrontée.





Il est témoin non seulement des difficultés auxquelles nous faisons face chaque jour, mais aussi des opportunités qui se présentent à nous à l’aune de la transformation de l’économie sénégalaise qui sera marquée par l’exploitation du gaz et du pétrole. En tant que jeune leader, Mame Boye Diao a toujours fait preuve d'une grande empathie et d'une volonté inébranlable de servir son pays.





Il comprend que l'avenir du Sénégal repose entre les mains de la jeunesse, des femmes et des couches défavorisées encore majoritaires dans le pays et qu'il est du devoir d’un leadership assumé avec le concours de toutes les classes sociales composantes de notre nation de se préparer pour les défis à venir. Le leadership de Mame Boye Diao est également marqué par son engagement en faveur de l'intégrité, de la transparence et de la bonne gouvernance.





En tant que candidat de la jeunesse sénégalaise, il saura donner une voix à ceux qui sont marginalisés et défendre leurs droits avec vigueur dans le contexte géopolitique et géostratégique dans lequel baigne notre pays. Chers compatriotes, nous avons maintenant une occasion unique de choisir un leader qui comprend réellement les besoins et les aspirations de la jeunesse sénégalaise. Mame Boye Diao est le candidat idéal pour apporter les changements dont nous avons besoin, pour construire un avenir meilleur pour tous.





Faisons entendre notre voix en le choisissant. Ensemble, nous pouvons façonner un Sénégal plus fort, plus prospère et plus juste. Avec Mame Boye Diao comme président, notre jeunesse sera enfin représentée comme elle le mérite.





Ne manquez pas cette opportunité historique de faire une différence. Choisissez Mame Boye Diao, le candidat de la jeunesse sénégalaise, le choix idéal pour notre temps ! Eu égard à ce qui précède, nous cadres, jeunes, femmes et militants pour la cause du Sénégal nous engageons à défendre la candidature de Mame Boye Diao pour le mener à la magistrature suprême. Votons pour un avenir meilleur





Des jeunes sénégalais convaincus