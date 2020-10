« Mariée, je fais l’amour tous les jours » : Mame Mactar Guèye félicite Ndella Madior Diouf

On ne s’y attendait pas. Mame Mactar Guèye de l’Ong Jamra prend la défense de Ndella Madior Diouf. Cette dernière qui a exposé sa vie privée sur la 2stv samedi dernier au cours de l’émission « Confrontation » a essuyé des critiques. « J’adore les hommes…Moi, mariée, je fais l’amour tous les jours », a balancé la propriétaire de Saphir Fm.Quoique ces propos aient été jugés indécents, Jamra a adressé des « félicitations à Sokhna Ndéla Madior Diouf pour s’être nettement démarquée de ces unions contre-nature, bannie par toutes les religions révélées et condamnées par l'article 319 du Code pénal ».Selon Mame Mactar, la dame a « sans ambiguïté fermement rejeté toutes allégations d’accointance avec le lesbianisme ».Par ailleurs, il a rappelé que la Division spéciale de cybercriminalité (DSC) a interpellé ce mercredi 14 octobre 2020 une bande de trois jeunes Lesbiennes, qui tournaient des films pornographiques, qu'elles vendaient à prix d'or. Ces vidéos obscènes, mettant en scène des fillettes de 15 à 17 ans, étaient vendues à 50.000 FCFA au moins, à une clientèle masculine, férue de séquences lesbiennes et pédophiles.Au terme de la durée légale de leur garde-à-vue, ajoute-t-il, ce trio de jeunes filles mineures sera présenté cette semaine au Procureur qui décidera de leur sort.