« NON à la prolongation du mandat présidentiel », lance une figure de la lutte anti covid

Le report de l’élection présidentielle acté par l’Assemblée nationale jusqu’au 15 décembre 2024 suscite l'indignation au sein d'une majorité de l'opinion publique.







Dans le lot figure le Docteur Abdoulaye Bousso, connu pour son implication dans la lutte contre l'épidémie de covid 19. Le « vase a débordé ! » a-t-il écrit sur sa page X (ex Twitter) en commentant le report de l'élection présidentielle jusqu'au 15 décembre.