«Pacte national de bonne gouvernance démocratique » : Khalifa Ababacar Sall approuve les conclusions des Assises nationales et des recommandations de la CNRI

C’est acté ! La coalition Taxawu Sénégal a signé le Pacte national de bonne gouvernance démocratique, ce mardi 30 janvier 2024. Initié par la Coalition de la société civile pour l’application des conclusions des Assises nationales et des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI), cette convention nationale a été approuvée par Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Tidiane Dièye, Mahammad Boun Abdallah Dionne, Bassirou Diomaye Faye, Serigne Mboup, Khalifa Ababacar Sall, Thierno Alassane Sall, Rose Wardini et Boubacar Camara.









Signataire de la convention, le président de Taxawu Sénégal a exprimé sa satisfaction et s’engage ainsi à respecter l’ensemble des engagements. « Je suis ravi de me retrouver parmi vous en tant qu'acteur des assises. C'est avec une grande satisfaction que je vois enfin se concrétiser cet engagement. Depuis 2008-2009, nous attendons la mise en œuvre de ce sur quoi nous nous étions accordés pour redonner à notre pays sa juste place », a déclaré le candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024.