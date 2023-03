«Tentative d’assassinat de Sonko» : les doutes de Jeune Afrique

Dans un long article paru sur son site, le magazine panafricain signale «qu’aucun élément tangible» prouve la théorie selon laquelle le président de Pastef serait la cible d’un complot visant à lui ôter la vie.



«Depuis que les FDS (Forces de sécurité) m’ont déposé chez moi, je suis sujet à de terribles vertiges, je souffre de douleurs au bas-ventre et j’éprouve des difficultés respiratoires. Nous avons appelé la Suma Assistance mais depuis plus d’une heure, la police a bloqué leur ambulance au rond-point (de la Cité Keur Gorgui) et leur refuse l’accès à mon domicile. Macky Sall se livre ouvertement à une énième tentative d’assassinat sur ma personne.»



En publiant cette alerte sur sa page Facebook, jeudi 16 mars dans la soirée, Ousmane Sonko validait ainsi la théorie d’un complot destiné à lui ôter la vie. Cette thèse est défendue par ses partisans, sur les réseaux sociaux et d’autres plateformes plus formelles.



Même quelques heures avant la sortie de leur leader sur Facebook et la chaîne Jotna TV, lundi dernier, peu après 23 heures, pour dire qu’il se «porte beaucoup mieux», les Patriotes continuaient d’entretenir la suspicion.



«Seule une évacuation urgente à l’étranger, assuraient encore ses proches quelques heures plus tôt, aurait été de nature à prévenir l’irréparable», écrit Jeune Afrique sur son site dans un long article consacré à l’affaire.





«La journée houleuse»





Le 16 mars, dans la matinée, Ousmane Sonko se rend au tribunal pour son procès contre Mame Mbaye Niang, qui le poursuit notamment pour diffamation. À la hauteur de Mermoz, le convoi du leader des Patriotes est stoppé par les forces de l’ordre. Ces dernières lui demandent de passer par la Corniche-Ouest alors qu’il compte passer par l’avenue Cheikh Anta Diop.



JA revient sur la suite des événements : «Des grenades lacrymogènes sont lancées vers les supporters du PROS («Président Ousmane Sonko»), qui est lui-même emmené manu militari dans un véhicule blindé, en compagnie de l’un de ses avocats, Me Ciré Clédor Ly. C’est à ce moment, selon son entourage, que l’opposant aurait été copieusement aspergé d’un gaz incapacitant dont les effets n’auraient pas tardé à se faire sentir.»



Arrivés au tribunal, le président de Pastef et son avocat se plaignent de maux de tête et de vertiges. L’audience est suspendue avant d’être renvoyée au 30 mars. Ousmane Sonko et Me Ciré Clédor Ly sont pris en charge par des médecins appelés à la rescousse. L’opposant rentrera chez lui alors que des heurts sporadiques entre manifestants et forces de l’ordre, sont notés dans Dakar.





«Spéculations»





Dans la soirée, le maire de Ziguinchor attise le feu avec son message où il se plaint de «terribles vertiges». «S’ensuit alors une première période de confusion après que l’intéressé a finalement pu rejoindre la clinique (Suma Assistance) pour y être pris en charge», rappelle le magazine panafricain.



JA ajoute : «Secret médical oblige, nul dans son entourage ne peut en effet s’avancer sur son état ni sur l’origine de ses maux. A l’extérieur, les spéculations vont bon train. D’autant que le 17 mars dans la soirée, l’avocat Ciré Clédor Ly, lui aussi victime la veille d’une aspersion de gaz l’ayant rendu fébrile au tribunal, prend l’avion pour Paris.»



En conférence de presse, samedi 18 mars, le secrétaire général de Pastef, Bassirou Diomaye Faye, affirme que «l’état de santé du président Ousmane Sonko est extrêmement préoccupant». Il pointe «un régime tyrannique qui entend marcher sur des cadavres pour rester au pouvoir» et assure que son parti était en train de se mobiliser pour l’évacuation à l’étranger de Ousmane Sonko. Dans la foulée, il annonce une plainte pour «tentative d’assassinat sur fond d’empoisonnement».



Depuis 2021, les Patriotes entretiennent cette théorie. Le 3 novembre dernier, le même Bassirou Diomaye Faye écrivait sur Facebook : «Nous sommes aussi au courant du projet d’empoisonnement du PROS avec l’aide de services secrets extérieurs de deux pays.»



Contacté par JA, le secrétaire général de Pastef a martelé ses accusations : «Depuis un à deux ans, on nous alerte sur des menaces d’empoisonnement visant le président Ousmane Sonko.»





«Pure comédie»