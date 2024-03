Large victoire de Diomaye à Linguère: Aly Ngouille Ndiaye adresse ses chaleureuses félicitations

Comme c'est le cas dans plusieurs communes du Sénégal, le candidat Bassirou Diomaye Faye a réalisé un score sans appel dans la commune de Linguère, fief du candidat Aly Ngouille Ndiaye. Ayant observé les tendances largement favorables au leader de la coalition «DiomayePrésident» dans sa commune, le maire de Linguère concède sa défaite. «Pour la première fois depuis 2012, nous perdons une élection à Linguère», a déclaré l'ancien ministre de l'Intérieur.