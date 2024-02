Latif Coulibaly : «Je ne reviens pas sur ma décision»

D’après Les Échos, Abdou Latif Coulibaly, qui a démissionné de son poste de secrétaire général du gouvernement subit «des pressions de toutes parts» l’invitant à rétropédaler. Mais l’ancien journaliste reste ferme : «Je ne reviens pas sur ma décision», clame-t-il, selon le quotidien d’information.



Le désormais ancien ministre a rendu le tablier en indiquant dans sa lettre de démission qu’il tirait ainsi «toutes les conséquences» de la décision du Président Macky Sall de reporter la présidentielle du 25 février et des travaux l’Assemblée nationale à propos de la polémique sur le processus électoral.



Abdou Latif Coulibaly est le frère de Cheikh Tidiane Coulibaly, un des deux membres du Conseil constitutionnel sur qui pèsent des soupçons de corruption dans le cadre du processus de vérification des parrainages. Pour tirer cette affaire au clair l’Assemblée nationale a mis en place une commission d’enquête parlementaire.



Prétextant cette controverse opposant le pouvoir législatif et un maillon central du pouvoir judiciaire, Macky Sall a abrogé le décret convoquant le corps électoral le 25 février. Ce lundi, l’Assemblée nationale a acté le report du scrutin et fixé la nouvelle date au 15 décembre prochain.