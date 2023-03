“12 millions d’euros offerts par Macky à Marine Le Pen” : Hadjibou Soumaré accuse, Birame Faye riposte sèchement…

“Avez-vous récemment donné de l’argent à une personnalité politique française ? dans l’affirmative est-ce un montant de 12 millions d’euros soit environ 7,9 milliards d'argent d’un pays catalogué Pays Pauvre Très Endetté. Surtout quand on sait que la haine et le rejet de l’autre, ont toujours été utilisés par le parti, comme véhicule d’une ascension politique ?”.











C’est la question que Hadjibou Soumaré adresse à Macky Sall dans une lettre ouverte. La personnalité politique en question dont l’ancien Premier ministre se demande si elle a bénéficié des largesses de Macky Sall n'est autre que Marine Le Pen, leader de l’extrême droite française.









Marine Le Pen a été reçue par le chef de l’État, Macky Sall, le mercredi 18 janvier au palais présidentiel de Dakar. L'échange en tête-à-tête qui a duré une heure se voulait le point d'orgue du déplacement de la cheffe de file du Rassemblement national au Sénégal.









La rencontre avait suscité de vives réactions. À l’époque, toutefois, aucune information n’a filtré sur de l’argent remis par Macky Sall à la cheffe de file du Rassemblement national.









“Ragots et fake news”









Pour Birame Faye, membre de la Task Force de l’Alliance Pour la République (APR), les accusations du Premier Ministre Hadjibou Soumaré sont tellement "excessives"qu'elles sont "insignifiantes"”. “Insignifiante comme sa carrière politique, ironise-t-il. Le Premier Ministre Soumaré cherche une résurrection politique qui va se résumer à une parenthèse médiatique. Il avait habitué les Senegalais à plus de retenue. Il devrait garder cette qualité. Par contre la cohérence n'est pas une de ses qualités”.









Birahime Faye dénonce “des ragots et des médisances” : “Le Président n'a offert qu'un livre à Marine le Pen en espérant que sa lecture l'amènerait à plus de relativisme et à privilégier le dialogue des civilisations cher à Senghor”













“A moins de l'avoir pratiqué et d'en connaître le secret, Hadjibou Soumaré, inspecteur du Trésor, ancien Ministre du Budget et ancien Premier Ministre, sait très bien que c'est impossible au Président de la République d'offrir 7 milliards à une personne”, a-t-il poursuivi.