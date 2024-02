“Abdourahamane Baldé : le mythique rédempteur d’une véritable délivrance politique” (MKD)

La région de Kolda connaît actuellement un regain d'enthousiasme et une lueur d’espoir grâce aux actions multiples et diversifiées de son fils Abdourahmane BALDE, Président du Mouvement Kolda Debout (MKD).



Constant depuis 07 ans dans sa logique de servir le Sénégal, en général, et le Fouladou en particulier, Doura s’emploie au quotidien à inscrire la santé, l’éducation, la formation et l’emploi des jeunes au cœur de ses préoccupations avec de nombreuses actions notamment :



Pour le secteur de la santé :



- Consultations médicales gratuites depuis 05 ans ;



-Enrôlement à la CMU de 5000 personnes dont 2000 éléves,1000 talibés et 2000 adultes pour un cout de 10 millions ;



-Don de médicament et équipement aux différentes structures sanitaires ;



-Prises en charges des malades à travers diverses spécialités ;



Le dernier acte, et pas des moindres posé par le Directeur Général de LONASE est la construction du poste de santé de Talto Diéga dans la commune de Tankanto Escale et la réhabilitation des postes de santé de Saré Kémo, de Saré Moussa et de Bouna Kane. Des infrastructures flambant neuves qui seront réceptionnées incessamment et doté es de logement de l’ICP, de lits d’hospitalisation et d’autres matériels.



Pour la formation et l’emploi des jeunes



Le chômage des jeunes est l'autre combat du Président Abdourahmane Baldé Doura.Sous un autre registre, Doura est aussi préoccupé par l'avenir des jeunes et des femmes de sa région natale. Ainsi il a développé, depuis 2016 des mécanismes de formation en conduite (auto-école) et en bien d’autres secteurs porteurs d’avenir.



Dans la même lancée, il a aidé des jeunes, des étudiants et des cadres du Fouladou à faire des études poussées à l’étranger, sans oublier le recrutement de jeunes dans son propre cabinet, la promotion des jeunes cadres à des postes de responsabilités. Toutes ces bonnes œuvres font du Président Abdourahmane Baldé le véritable promoteur de l’emploi des jeunes.



Pour le secteur de l’éducation



Dans le domaine de l'éducation, les initiatives d'Abdourahmane Baldé sont indéniablement remarquables. Ses actions audacieuses ont permis à un nombre croissant d'enfants d'accéder à une éducation de qualité. De plus, son leadership a conduit à la construction et à la rénovation d'infrastructures éducatives (100 salles dans la commune et le département), incluant la réhabilitation des salles de classe et la mise en place d'espaces d'apprentissage modernes comme des salles informatiques, dans plusieurs établissements scolaires de Kolda.



Depuis 05 ans Doura procède à la distribution de kits scolaires, passant d'un nombre modeste de 3000kits en 2019 lors de la première année à 24 000 kits en 2024. Cette réussite notable allège le fardeau financier des familles et soutient activement la réussite scolaire des enfants.



Ce qui rend ses actions d'autant plus remarquables, c'est qu'elles ont été accomplies sans qu'il occupe un poste électif ou bénéficie d’une nomination.



Cellule de communication du Mouvement Kolda Debout (MKD)