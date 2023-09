“Le 2 avril, je passerai le pouvoir à mon successeur” : À la tribune de l’ONU, Macky Sall adresse un message d’adieu à ses pairs

Macky Sall a évoqué, ce mardi à New York, à la tribune de l’Organisation des Nations Unies, son prochain départ du pouvoir, lui qui en juillet dernier a renoncé à briguer un troisième mandat.





“Le 25 février 2024, se tiendra l’élection présidentielle sénégalaise. Comme les précédentes, elle sera démocratique, libre et transparente, a promis le le chef d’État sénégalais. Et le 2 avril, je passerai le pouvoir à mon successeur après 12 ans à la tête de notre pays”.





Macky Sall a ensuite exprimé sa reconnaissance à l’auditoire pour ces douze années de partenariat. “Je voudrais remercier les pays membres de notre Organisation pour leur amitié et leur collaboration. Porter la voix du Sénégal, nouer et entretenir des amitiés dans ce concert des nations où s’harmonisent nos efforts communs vers nos fins communes, aura été un grand honneur pour moi.Au nom du peuple sénégalais, je voudrais dire ma gratitude à tous mes collègues, en les priant d’accueillir mon successeur avec la même amitié et la même considération. Je garderai pour tous les mêmes sentiments d’amitié et d’estime cordiales.”.