“Tekki Jotna” : Bougane Gueye Dany prend date pour 2024

Sa candidature pour la présidentielle 2024, Bougane Guèye Dany, le leader de la Coalition Gueum Sa Bopp, espoir d’une jeunesse dépitée par les promesses politiciennes, l’a annoncée bien avant les législatives: Aujourd’hui, avec son slogan « Tekki Jotna, l’essor du Sénégal, c’est maintenant ! » et son maillage de l’intérieur du pays, les choses se précisent, poussant ses adversaires à avancer leur calendrier.



Des leçons issues des élections antérieures où des bisbilles et calculs lui ont valu d’être recalé, nul besoin n’est de dire que Bougane Guèye Dany en a tiré. Et le régime de Macky Sall devra chercher autre chose pour étouffer une force émergente. Les élections locales, un des tests majeurs pour mesurer le poids politique des partis et coalitions ont fini d’attester que le mouvement Gueum Sa Bopp, devenu une coalition, est la troisième force politique du Sénégal.



Avec sa nouvelle vision qui relègue les politiciens et leurs pratiques douteuses aux oubliettes, ses slogans semblent de plus en plus accrocheurs. Face à la cherté de la vie, le chômage, la délinquance financière où des responsables du régime sont épinglés, mais libres, des directeurs généraux en pleine gabegie, Bougane Guèye Dany, grâce à ses tournées, mais surtout une communication payante, a eu le mérite de restaurer l’espoir d’une jeunesse désabusée face aux les promesses politiciennes non tenues qui durent depuis décennies.



En route pour la campagne 2024, son slogan « Tekki Jotna, l’essor du Sénégal, c’est maintenant ! » accroche et crée déjà des réactions qui galvanisent et contaminent la jeunesse.



Pour les uns, « les sénégalais devront se soumettre à un test : celui de savoir si on est capable d'avoir ce sursaut d'orgueil indispensable qui nous permettra de prendre définitivement le chemin de la prospérité. La présidentielle qui se profile est une date charnière qui jugera de notre niveau de conscience ».



« Notre besoin de rompre avec la gabegie est indéniable, le souci de mettre fin à la bamboula que subissent nos finances, mettre un terme aux gaspillages de nos ressources, les spoliations foncières...la liste est longue mais nous voulons faire un pas et espérer des lendemains meilleurs. L'échec des politiciens est un fait, le Sénégal reste pauvre pour un pays qui a acquis son indépendance depuis 1960 », largue un autre dans le camp de Macky.



Un autre militant réagissant à ce slogan " Tekki jotna " trouve que « c’est une invite à une rebuffade générale pour qu'on se libère de ce système qui nous empêche de voir l'avenir. Le président Bougane veut sonner la révolte et ce discours constant qu'il nous tient dans une meilleure valorisation de nos ressources tant humaines qu'économiques doit être entendu ».



En rajoutant une couche, une autre voix de la jeunesse déplore que « depuis les indépendances le Sénégal est dirigé par les politiciens et on ne peut pas nier l'échec total qui a condamné notre pays à rester encore dans le classement des pays les moins développés. Ils postulent encore nos infatigables politiciens mais c'est au peuple de ne plus se laisser berner, l'heure du changement est venue. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux, tous ceux qui se déclarent sont du même bord, tous issus de ce système qui nous a mis dans ce retard sauf le président Bougane ».



Pour justifier leur espoir porter sur Bougane Guèye Dany, S Niang témoigne cependant que d'honnêtes hommes qui ne se sont pas enrichis sur le dos des Sénégalais mais au contraire enrichit le Sénégal à l'image du président Bougane existent



« Un entrepreneur de son niveau qui est réputé rigoureux et compétent en plus d'être crédible doit nous intéresser. Ne ratons pas le rendez-vous de 2024, ce bond nécessaire pour le développement du Sénégal va se faire avec le leader de Gueum Sa Bopp », assure-t-il.