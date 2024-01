Ousseynou Ly invite les membres du Conseil Constitutionnel à se hisser à la hauteur des Lions

La belle victoire des Lions donne une sacrée inspiration à la classe politique. Ousseynou Ly, membre du cabinet d'Ousmane Sonko, invite les sept sages du Conseil constitutionnel à se hisser au même niveau que les poulains d'Aliou Cissé.





"Il y a quelques minutes, devant les caméras du monde, les Lions du football ont encore hissé notre drapeau à un nouveau palier de respectabilité. Ils ont compris que notre peuple ne mérite pas moins. Ils s’y sont mis avec courage et abnégation. C’est à leur honneur. Bravo à eux ! Dans quelques heures, ce sera votre tour durant lequel de multitudes micros et caméras seront braqués vers vous. Ce peuple qui vous a tout donné et continue de le faire ne mérite pas moins d’un droit qui mérite d’être dit en son nom. En son nom, une seule question vous est posée : est-ce que vous acceptez qu’une administration soumise à la loi décide à votre place qui doit être candidat ou ne devrait pas l’être ?", lit-on dans une note d'Ousseynou Ly.





Il ajoute : "Les Lions sont en train de réécrire une nouvelle page du football, au grand bonheur de leur peuple. Vous, chers membres du Conseil constitutionnel, êtes à la porte de l’histoire. Dites le droit, pour apaiser ce peuple, car quand le droit est dit, Ousmane Sonko sera candidat. Et vous hisserez cette nation à un nouveau palier de respectabilité."