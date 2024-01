Le candidat de BBY promet 200 mille emplois par an : Ba amadoue la jeunesse

Présidant de la cérémonie de clôture de la 50e session des Assises de l’Union de la presse Francophone, hier, jeudi 11 janvier 2023, le premier ministre, Amadou Ba a décliné sa vision sur l’épineuse question de l’emploi des jeunes. Le candidat de Benno Bokk Yakaar à la prochaine présidentielle qui a promis de s’inscrire dans la continuité de l’œuvre de son mentor, envisage de faire mieux sur ce point précis.







Là où Macky Sall avait promis en 2012, 500 mille emplois pour son premier septennat qu’il envisageait d’écourter en quinquennat, Amadou Ba, lui, table sur 200 mille emplois par an, soit 1 million d’emplois s’il est élu pour un quinquennat. « Nous avons une équation, qui est très importante et qui est la jeunesse. Lorsque vous avez plus de la moitié de la population qui a 19 ans, 3 ?4 de la population qui a moins de 35 ans, la jeunesse n’est plus l’avenir, c’est le présent », déclare-t-il d’emblée, repris par le journal Le Quotidien.





Poursuivant son propos, il ajoute : « je me suis défini comme le Président qui va affronter, de manière frontale et résolue, la question de l’emploi ». Si son patron avoue avoir eu des difficultés sur ce chantier titanesque même s’il précise que des efforts considérables ont été faits, Ba pense détenir la solution de cette difficile équation de l’emploi des jeunes.