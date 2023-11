Le Chef de l'Etat lance les travaux de la sphère administrative de Fatick

Le Président de la République, Macky Sall, a procédé le samedi 18 novembre 2023, à la pose de la première pierre de la sphère administrative destinée à la région de Fatick.



Cette sphère administrative abritera la gouvernance de Fatick ainsi que la résidence du gouverneur et du préfet. Outre le building administratif , la résidence du président de la République et plusieurs autres services et structures de l’Etat y seront construits.



Toujours dans le cadre de sa tournée économique, le Président Macky Sall a également inauguré un poste électrique d’une capacité de 30 KV dans la commune de Niakhar. Il a aussi fait un tour à Thiadiaye où il a visité les chantiers de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack.