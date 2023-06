Le communiqué de la discorde : Khalifa Sall et son parti déplorent l'attitude de Yaw

Publié le 12 juin 2023, le communiqué de Yewwi Askan Wi, signé par la Conférence des leaders, n'a pas été du goût de Tawaxu Sénégal.





Selon Khalifa Ababacar Sall et Cie, ce communiqué a été publié sans la consultation et la validation préalables de tous les leaders de leur coalition.





"Ce communiqué est une violation manifeste des principes fixés par l'accord-cadre de la coalition qui fait du consensus le mode de prise de décision. La charte de la coalition ne laisse place ni au diktat de la pensée unique ni à l'abus de majorité. Aussi, les partis et mouvements membres de Yewwi Askan Wi sont fondés, en toute souveraineté, à prendre des décisions sur les questions qui leur sont adressées", lit-on dans le communiqué de Tawaxu Sénégal.





C'est la raison pour laquelle les partis et mouvements membres de Yewwi Askan Wi ont pris une position publique sur la question de la participation au Dialogue national sans une réunion préalable de la coalition.





"Au nom de cette souveraineté et de la liberté qui y est attachée, Taxawu Sénégal a décidé de participer au dialogue et accepte la décision prise par d'autres membres de ne pas y participer", lit-on dans le communiqué.

Taxawu Sénégal a fait le choix de la participation, convaincu que seules des concertations directes et inclusives permettront à notre pays de sortir de la crise actuelle et de lui éviter de plonger dans une instabilité politique et sociale", défendent Khalifa Sall et ses ouailles.





Taxawu Sénégal ne compte pas se laisser guillotiner pour défaut de loyauté. En ce sens, il invite les autres membres à faire preuve de maturité et de responsabilité pour préserver l'unité de la coalition et de l'opposition, afin de créer les conditions d'une alternance démocratique en 2024.