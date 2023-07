Le dernier gros chantier de Macky Sall

Ce sera l’un des gros chantiers des derniers mois de sa présidence. Sans doute le plus gros, eu égard à l’immensité de la tâche et aux enjeux liés à son accomplissement. Avant de quitter ses fonctions de chef de l’État en 2024, Macky Sall entend secouer la Fonction publique.



«Il faut réformer l’administration sénégalaise parce qu’elle est maintenant dans la création de clans, le captage de fonds. Cela appauvrit les gens et rend davantage la répartition des ressources moins équitables», a-t-il fait remarqué mercredi dernier lors de la réunion du Secrétariat exécutif national de son parti, l’APR.



Ce jeudi, Macky Sall a remis le couvert à l’ouverture du «Forum Invest in Sénégal». Suggérant que pour rendre plus compétitive la destination Sénégal, l’administration doit se hisser au niveau du programme de réformes de l’environnement des affaires de son gouvernement.



«Time is money, dit un dicton ; et l’investisseur n’a pas de temps à perdre dans la bureaucratie, les procédures et les formalités. Ainsi, notre programme de réformes de l’environnement des affaires et de la compétitivité vise à faciliter les procédures administratives, protéger davantage les droits des investisseurs et offrir des incitations fiscales et douanières attractives», a rappelé Macky Sall.



Cependant, s’est empressé d’ajouter le chef de l’État, «ces réformes ne suffisent pas». «Ce qui compte et fait la différence, a-t-il embrayé, c’est la disponibilité et le travail des hommes et des femmes qui appliquent les réformes, qui interprètent les textes, animent les structures, accueillent, conseillent, orientent l’investisseur et prennent les décisions ; tout cela dans la transparence, sans bureaucratie ni perte de temps inutiles. Ce qui doit être fait aujourd’hui ne peut être reporté à demain. C’est pourquoi nous devons bannir de nos administrations les comportements laxistes qui entravent la bonne marche des affaires.»



Il a huit mois pour atteindre l’objectif ou poser les jalons vers une administration plus performante.