LE F24 SUR LE RENONCEMENT DE MACKY SALL AU TROISIEME MANDAT: "LE PEUPLE A EMPECHE UNE BIFURCATION DICTATORIALE"

Dans son adresse à la Nation lundi dernier, le Président Sall a annoncé sa décision de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Pour les Forces vives de la nation (F24), face à la presse aujourd'hui pour dessiner ses perspectives et apprécier la sortie du Chef de l’Etat, le désistement est tardif.





Pour cette entité, la démocratie sénégalaise est "écornée par les coups de boutoirs autocratiques de la gouvernance des douze dernières années". "La vitrine de la démocratie africaine balafrée, échappe ainsi à une bifurcation dictatoriale que lui aurait imprimée le coup d'État constitutionnel d'un troisième mandat", renseigne le F24 qui reconnaît tout de même que cette décision est salutaire pour notre démocratie. Elle attribue les lauriers au peuple qui a triomphé en mettant la pression au Chef de l’Etat. "La victoire d'un peuple mobilisé et déterminé à s'opposer à la violation de sa loi fondamentale est à féliciter. Les félicitations adressées au peuple sénégalais le sont à toutes ses composantes, à tous les leaders de partis et d'organisations de la société civile, mais aussi à la diaspora qui, à travers tous les pays, a grandement contribué à la pression ayant conduit au renoncement du Président », dit le vice coordonnateur Aliou Sané.





Il ajoute : « Macky Sall s'est finalement retenu de suivre les ministres, maires et militants qui pendant plusieurs mois l'ont invité et imploré à renoncer au respect de la parole donnée, donc à fouler aux pieds les valeurs, la morale et l'éthique sans lesquelles pourtant la politique n'est que bestialité et aveuglement ». Et de rappeler à tous les citoyens que la Constitution de 2001 en vigueur en 2012 au moment de la prestation de serment de Macky Sall, dispose que le mandat présidentiel est renouvelable une seule fois. La révision constitutionnelle de 2016 a juste confirmé qu'aucun Président n'avait pas droit à plus de deux mandats consécutifs dans notre pays le Sénégal.