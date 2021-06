Le gouvernement face à la presse: Le redécoupage administratif de Dakar au menu des débats

L’Etat va s’exprimer sur le redécoupage administratif de la région de Dakar. Un sujet à polémique. Il l’a fait savoir, ce mercredi 2 juin, dans un communiqué reçu à Seneweb.

Cette rencontre, qui est la 7e édition du «Gouvernement face à la presse», est prévue ce jeudi 3 juin à 10 h au Building administratif Président Mamadou Dia.

Et c’est le ministre de l’Intérieur et celui des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Porte-parole du gouvernement qui répondront aux questions des journalistes.