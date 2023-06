Le groupe parlementaire YAW au chevet de Walfadjri

Une forte délégation de députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, avec à sa tête le président du groupe parlementaire Birame Soulèye Diop, était au siège du groupe Walfadjri.





Birame Soulèye Diop et ses collègues ont tenu à apporter leur soutien au groupe de presse, après que leur signal a été suspendu.





"Non à l’injustice, non à l’abus de pouvoir, non l’entrave à la liberté de presse ! Ensemble, marchons vers l’essentiel !", défendent les parlementaires de YAW.