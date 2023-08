Le juge Ibrahima Hamidou Dème présente sa candidature

Ce dimanche 27 aout 2023, à Thiès, à la faveur d’un point de presse, le président du parti Etic (Ensemble pour le travail, l’intégrité et la citoyenneté), le juge Ibrahima Hamidou Dème, a affirmé solennellement sa décision de présenter sa candidature à la présidence de la République.





«J’ai une grande ambition pour la reconstruction et la modernisation du Sénégal avec toutes les filles et tous les fils du pays. Tous les Sénégalais, où qu’ils puissent se trouver et quelles que soient leurs conditions, ne doivent être laissés en rade. Le slogan ‘le Sénégal pour tous’ doit enfin devenir une réalité», a souligné le magistrat, qui se sent, dit-il, «prêt avec les Sénégalais, à relever les défis qui nous interpellent aujourd’hui. Nous allons ensemble opérer les ruptures vertueuses qu’attend et que mérite notre pays».





En effet, remarque le juge Dème, «c’est une réforme en profondeur dont notre gouvernance a besoin. Vertueuse, innovante, inclusive, participative, écologique plus sociale et plus solidaire. Avec un président ayant une nouvelle conception de son rôle : dynamique, innovateur, protecteur, rassembleur, qui va réconcilier les Sénégalais et les unir dans la justice. Un président garant du bon fonctionnement et de l’équilibre des institutions. Un président au-dessus des clivages, qui soit à l’écoute de tous et au service de tous. Parce que les Sénégalais ont besoin de retrouver un pays plus uni, plus fraternel, plus solidaire, plus juste et plus moral».





Pour lui, «nous devons, ensemble, davantage méditer et mettre en œuvre notre devise nationale ‘Un peuple, un but, une foi’ qui traduit notre commun vouloir de vie commune, notre volonté d’unité pour réussir ensemble la construction nationale».





Le leader du parti Etic se dit persuadé que «si nous conjuguons nos idées et nos énergies, nous allons donner au Sénégal un visage nouveau».





Dans cette optique, il s’engage à «poursuivre le rapport direct que nous avons engagé avec les populations, pour finaliser le projet de mandature que nous allons construire ensemble. Un projet qui sera largement inspiré par les conclusions des assises nationales qui restent plus que jamais d’actualité, sera axé d’abord sur une réforme en profondeur de la gouvernance politique, institutionnelle, économique et sociale. Mais surtout, une réforme radicale de la justice sans laquelle, il n’y aura pas de paix, ni de démocratie, ni de développement». Il sera ensuite axé, poursuit le juge Dème, sur «la justice et l’équité sociale en prenant en compte les besoins prioritaires des populations non encore satisfaits, à savoir l’accès à l’eau, à la santé, à l’éducation, l’autosuffisance alimentaire et le désenclavement». Aussi sur «la lutte contre la pauvreté et le chômage, sur la réduction du train de vie de l’État, sur une bonne gestion et une rationalisation des ressources publiques et sur une inclusion sociale avec notamment la valorisation des personnes vivant avec un handicap».





Mais, remarque le candidat à la Présidentielle de 2024, «le plus grand défi est de restaurer les rapports de confiance entre l’homme politique et les populations». Pour cela, il pense qu’«il faudra constamment, dans la conquête comme dans l’exercice du pouvoir, tenir un langage de vérité aux populations.