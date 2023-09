Le mandataire de Sonko recalé par la DGE : Déthié Fall exprime sa consternation

Le président du PRP, Dethié Fall dit avoir appris avec grand étonnement, "le refus de l’administration électorale de remettre au mandataire du Président Ousmane Sonko le modèle de la fiche de parrainage".





Il dénonce ainsi une "énième forfaiture contre un opposant politique".





Selon lui, ce refus vise à écarter, comme ça l’était en 2019, un candidat à l’élection présidentielle.





"Une entorse grave et manifeste au principe démocratique. De plus, nous rappelons que seul le conseil constitutionnel a la responsabilité et le pouvoir de validation d’une candidature surtout que l’arrêté du 25 septembre 2023 du Ministre de l’Intérieur dit clairement, en son alinéa 5, que la délivrance des fiches de collecte par l’administration n’est pas la reconnaissance d’un quelconque statut au candidat à la candidature", assure Déthié Fall.