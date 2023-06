Le message d’apaisement de Victorine Anquediche Ndeye

La ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire a livré un message d'apaisement. Sur son compte Twitter, la maire de Niaguis a publié un texte qu'elle a intitulé « Restons républicains ! ».





Victorine Anquediche Ndeye a déclaré être animée par « la tristesse face à des pertes en vies humaines, des destructions de biens publics et privés, les incursions dans nos postes diplomatiques et la défiance de nos FDS ».





Ces manifestations ont occasionné plusieurs dégâts et coûté la vie à 16 personnes. Devant ce constat, la ministre a présenté ses condoléances aux familles des victimes tout en se montrant compatissante envers les blessés.







« Je salue le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité et témoigne de ma solidarité envers le personnel de nos consulats et ambassades », exprime-t-elle.







Elle ajoute : « Nous sommes le Sénégal, Unis autour du Vert, Jaune, Rouge… ».







Victorine Anquediche Ndeye a conclu son message avec cette invitation : « Personne ne doit laisser prospérer une entreprise subversive et cette volonté de nous opposer les uns aux autres ».