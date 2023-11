Le message de Amina Poté à son mari : "Je ne bois pas et je n'ai jamais forniqué..."

Le 5 novembre dernier, l’animatrice de la TFM, Amina Souhahibi, a dit oui à Malick Fall, un homme d’affaires sénégalais résidant aux États-Unis. Pour prendre le monde en témoin de son amour envers son nouveau chéri, Poté a lancé un message en direct via son émission «Rissmondjiz ».





"Tu m’as connue à travers la télé mais on s’est rencontré et on s’est aimé. Donc de grâce tout ce que tu voudras savoir sur moi, je suis prêt à te le dire : je ne bois pas et je n’ai jamais forniqué", a-t-elle déclaré.





Ces mots adressés à son mari sont également une mise en garde aux pourfendeurs du couple.





« J’ai vécu trois divorces et je prie fortement le Seigneur pour que ce quatrième mariage soit le bon », a-t-elle souhaité.