Le message du Président Faye aux partenaires du Sénégal et à l'Afrique

Face à la presse ce lundi, le président élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est adressé aux partenaires du Sénégal mais aussi à l'Afrique. Une manière pour lui de mettre en lumière sa politique internationale.





Le tout nouveau président a ainsi lancé "un appel à nos frères et sœurs africains pour la consolidation des acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CEDEAO tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques". Bassirou Diomaye Faye promet ainsi de mener "des actions similaires avec la même abnégation pour l'unité et l'intégration politique et économique du continent".