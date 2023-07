Le Mouvement Massarois achète pour un million les goodie’s Khalifa SALL

Renforcer leur leader à Keur Massar, c’est l’objectif du Mouvement « Massarois ». M. Mansour Mbengue Inspecteur des Impôts et ses camarades ont rejoint dimanche la dynamique enclenchée par Soham El Wardini pour la vente des bracelets. Et le Coordonnateur du Mouvement, Dr Nacire Mbengue a, en compagnie d’une importante délégation, remis un chèque de 1 million de francs CFA pour l’achat de goodies (bracelets, stylos, éventails et pins) à l’effigie de Khalifa SALL.





Un geste symbolique qui sonne comme une réponse à la polémique soulevée sur la vente de ces bracelets.





A cet effet, les leaders, militants et partis alliés de « Taxawu Sénégal » se sont mobilisés partout sur le territoire, pour acheter et distribuer les bracelets, porte-clés, stylos entre autres.





Recevant la délégation envoyée par le président Mansour Mbengue, Mme Soham El Wardini a magnifié la posture du Mouvement « Massarois » qui pour elle, vient renforcer davantage l’élargissement exceptionnel des bases qui est en train de se faire sur le terrain. Surtout au niveau de la jeunesse qui est au centre des actions du Mouvement très actif à Keur Massar Sud. Le Mouvement Massarois renforce ainsi la présence de Khalifa Babacar Sall (candidat à la présidentielle 2024) sur le terrain, surtout que Keur Massar est actuellement l’une des zones les plus importantes de la région de Dakar.





« 2024 s’annonce décisive pour la scène politique sénégalaise« , pour Mansour Mbengue et ses camarades qui veulent montrer leur « engagement inébranlable » aux côtés de Khalifa Sall, pour ainsi lui permettre d’aborder la présidentielle de févier 2024 avec confiance et espoir.