Le Parti Socialiste se range derrière Amadou Ba

La direction du Parti socialiste (PS) a déclaré, jeudi, à Dakar, avoir pris la décision de soutenir la candidature du Premier ministre, Amadou Ba, à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



La décision a été prise par le secrétariat exécutif national du PS et annoncée aux journalistes par le député Abdoulaye Wilane, porte-parole de ce parti politique membre de Benno Bokk Yaakaar (majorité présidentielle).



Selon M. Wilane, le secrétariat exécutif du Parti socialiste a également demandé à ses militants de soutenir le choix qu’a fait Macky Sall en misant sur Amadou Ba.



M. Sall, président de Benno Bokk Yaakaar, avait reçu de cette coalition le mandat de désigner, parmi ses leaders et les militants des partis membres, son candidat à la prochaine élection présidentielle.



Samedi dernier, il a déclaré avoir choisi le Premier ministre parmi d’autres candidats à la candidature, dont Abdoulaye Daouda Diallo, Mame Boye Diao et Aly Ngouille Ndiaye.