Le PDS salue la décision de Macky Sall et appelle à soutenir Karim Wade pour la présidence

Les réactions s’enchaînent depuis le discours du chef de l’Etat. Cette fois-ci, c’est au tour du Parti démocratique Sénégalais(PDS) d’exprimer sa satisfaction et son soutien envers la décision du Président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat présidentiel, saluant cette action comme étant une étape importante dans le renforcement de l'unité du peuple sénégalais et de la consolidation de la démocratie. Dans un communiqué officiel, le PDS déclare : "Nous félicitons le Président pour sa décision courageuse, qui doit permettre au peuple sénégalais de renforcer son unité et de continuer à progresser sur le chemin de la démocratie. Nous sommes convaincus que, dans le prolongement du Dialogue national qu'il a initié, cette décision contribuera à préserver la sérénité et la paix dont notre pays a tant besoin et à garantir des élections justes et transparentes."





Le parti fondé par Me Abdoulaye Wade a également appelé les citoyens sénégalais attachés aux libertés, à l'État de droit, à la stabilité et à la prospérité du pays à rejoindre Karim Wade et à soutenir sa candidature. Selon le communiqué, Karim Wade représente "le renouveau politique et une ambition forte, fondée sur le développement économique, la justice sociale et la préservation des acquis démocratiques."





Le PDS a annoncé la tenue prochaine d'un congrès d'investiture où la candidature de Karim Wade sera officiellement annoncée, marquant ainsi l'union des forces vives de la nation autour de son projet pour un Sénégal rassemblé et prospère.







Le PDS a souligné les qualités de Karim Wade, le présentant comme le président dont le pays a besoin pour relever les nombreux défis auxquels il est confronté. Le communiqué a mis en avant son expérience, sa vision et son engagement envers le peuple sénégalais, affirmant qu'ils constituaient des atouts précieux pour l'édification d'un avenir meilleur. Le parti a également lancé un appel à tous ceux qui croient aux libertés et à la patrie, indépendamment de leur affiliation politique actuelle, pour les inviter à se joindre à eux dans la défense des valeurs démocratiques, de l'État de droit et du progrès économique et social.