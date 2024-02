Le préfet de Dakar autorise la marche du collectif "Macky dans les cœurs" de ce samedi

Le préfet de Dakar a répondu favorablement à la demande d'autorisation déposée par le collectif " Macky Sall dans les cœurs". Seneweb vous livre l'arrêté préfectoral autorisant cette marche.





" Les horaires et l'itinéraire de la marche déclarée par Madame et messieurs Amy TOP, Amadou NIANG et Matar GUEYE, au nom d'une structure dénommée « Collectif Macky dans les cœurs », prévue le samedi 24 février 2024, sont fixés ainsi qu'il suit: Horaires: 16 heures; Fin: 18 heures.





Itinéraire: Intersection Jummah Ji, liberté 6 (Point de départ) deux voies Liberté 6- changeur SIPRES sis sur la VDN (point de dislocation)