Le Président Macky Sall défenseur des vaccins et médicaments fabriqués en Afrique

Le Président Macky Sall se fait l’avocat des médicaments et des vaccins fabriqués en Afrique. Il persuade les autres pays à avoir confiance aux produits pharmaceutiques fabriqués en Afrique. Il intervenait, au Rwanda, le lundi, lors de l’inauguration de l’Usine BioNtech Afrique. "Travailler ensemble pour que les vaccins et autres produits biotechnologiques fabriqués en Afrique, suivant les mêmes normes, accèdent aux plateformes de vente et de distribution », a défendu le Président de la République du Sénégal. Il donne l’exemple que l’Institut Pasteur de Dakar qui a une notoriété à travers le monde et qui a contribué à faire progresser la médecine par ses travaux et découvertes. En somme, l'Institut a contribué à la souveraineté vaccinale. " L'Institut Pasteur de Dakar, qui fête cette année son 127ème anniversaire et qui produit le vaccin contre la fièvre jaune depuis 86 ans, est en train de finaliser un centre de vaccination multidimensionnel dans la ville nouvelle de Diamniadio. Cette plateforme, qui s'inscrit dans le cadre du Plan Sénégal Emergent et de l'agenda 2063 de l'Union Africaine, comprend notamment : une chaîne complète de production des vaccins à ARN messager, remplissage aseptique, conditionnement et stockage ; un pôle métiers de la bioproduction dédié au renforcement des compétences des ressources humaines », a convoqué le Président, Macky Sall. L’autre vocation de l’institut, c’est d’attirer les jeunes vers les secteurs des biotechnologies, un réservoir d’emplois et d’opportunités.





Au juste, l’Institut Pasteur de Dakar ouvrira, en janvier, un Centre africain de résilience aux épidémies pour accueillir les praticiens, les chercheurs et les décideurs.





Ce qui contribuera, selon le Président Macky Sall à "une meilleure préparation du continent aux futures crises sanitaires. Je remercie les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Sénégal dans le soutien à l'Institut Pasteur, notamment : l'OMS, Africa CDC, le Groupe UniverCells, l'Union Européenne, la Banque Européenne d'Investissement, l'Allemagne, avec la KFW, la France, avec l'AFD, la Banque Africaine de Développement, la Banque Islamique de Développement, les Etats-Unis avec DFC, la Société Financière Internationale, les Fondations Susan Thompson Buffet, Bill et Melinda Gates, Mastercard, Elma et Open company.





Le chef de l’Etat a renouvelé son soutien au partenariat en matière de recherche en biotechnologie entre BioNtech et l’Institut Pasteur de Dakar.