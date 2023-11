Le président Macky Sall en route pour la COP28









Le président Macky Sall va participer, les 1er et 2 décembre, à Dubaï, au segment de haut niveau de la 28e Conférence des Etats parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28).





Le chef de l’État va tenir des rencontres bilatérales et prendra part à plusieurs autres réunions dans le cadre de la COP28, portant, entre autres, sur la transition énergétique, les ressources en eau, le financement de l’action climatique et le Pacte de Paris pour les peuples et la planète.





Macky Sall sera de retour le 3 décembre, informe-t-on.