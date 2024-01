Le profil d’un grand leader expliqué par l’ancien Ige Abdou Karim Guèye

« Le management et la gouvernance publics : l’impératif d’un leadership au cœur de la transformation de l’action publique » est le thème retenu pour la deuxième édition du cycle des « Grandes conférences de l’École nationale d’administration et de magistrature (Enam) animées mercredi par l’Inspecteur général d’État (Ige) à la retraite Abdou Karim Guèye.



Repris par Le Soleil, il a, dans son intervention, expliqué aux futurs cadres de l’Administration comment on devient un grand leader.



Pour l’ancien Directeur général de l’Enam, être bardé de diplômes ne suffit pas. Il estime d’abord que « les grands leaders sont humbles, résiliants et disciplinés. »



Ensuite, le conférencier a aussi fait savoir que « le leadership s’apprend. C’est un processus. Les grands leaders ont des mentors et reconnaissent qu’il y a des gens plus compétents qu’eux. »



Puis, il ajoute que « les grands leaders doivent être indépendants et simples » avant d’indiquer que « la règle première d’un grand leader, c’est servir et non de servir. »



Enfin, conclut-il : « le leader doit être crédible dans son passé et transparent dans sa gestion. On ne peut pas être un leader si on n’aime pas les gens. Le leadership est un sport de contact ».