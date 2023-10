Le RDN quitte Benno : «Le contrat avec Macky Sall est à son terme»

Le Rassemblement national démocratique (RND) ne fait plus partie de Benno Bokk Yaakaar. Ce parti de gauche a pris cette décision le 24 septembre dernier lors de son Comité directeur extraordinaire qui a porté à sa tête Bouna Alboury Ndiaye. Ce dernier assurait les fonctions de secrétaire général par intérim depuis le départ du Pr Madior Diouf, son leader historique.



La scission avec Benno constitue, selon la nouvelle tête de file du RDN, la première décision du nouveau secrétariat de la formation politique. Elle se justifie, selon lui. «Le contrat avec le Président Macky Sall était de l’accompagner pendant deux mandats, explique Bouna Alboury Ndiaye, joint par Le Soleil. (Il) a presque terminé ses deux mandats. Le Sénégal et l’Afrique sont en train de connaître de nouvelles évolutions. Tirant les leçons de cela et voulant nous adapter au changement de paradigmes, nous quittons BBY et sommes engagés dans une nouvelle perspective.»



Le nouveau secrétaire général du RND annonce que son parti aura un candidat pour la prochaine présidentielle. Mais, s’est-il empressé d’ajouter, ce sera «dans une coalition large et ouverte autour des idées du professeur Cheikh Anta Diop pour le parachèvement de l’indépendance nationale, économique et de la renaissance africaine».