Le SEN APR engage les responsables et les militants pour l'élection de leur candidat Amadou Ba

Le Secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République entérine le choix de leur leader Macky Sall par l'adoption d'une résolution générale d'investiture du candidat Amadou Ba comme candidat de leur parti.





Ainsi, en dépit des contestations, des soupçons, des accusations et des irrégularités soulevés au cours du processus de vérification et de validation des candidatures à l'élection présidentielle, le SEN de l'APR dit apprécier les différentes décisions du Conseil constitutionnel dans la période préélectorale.





Le SEN APR "exhorte les responsables, militants et sympathisants à reprendre le travail politique et électoral, dans un élan unitaire et solidaire autour du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de la grande majorité présidentielle, Amadou Ba, pour une victoire éclatante au soir du 24 mars 2024".