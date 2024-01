Le Sénégal invité d’Honneur du Forum d’Affaires de Bouaké

En marge de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football qui se déroule en côte d’Ivoire , le Centre de Promotion des Investissements de Côte d’Ivoire (CEPICI) et la Commune de Bouaké ont organisé la 1ère édition du Forum des Affaires « Invest In Bouaké » les 25 et 26 janvier 2024. Ce Forum a été présidé par Madame Nialé Kaba, Ministre de l’Économie, du Plan et du Développement.





A cet effet, le Sénégal, invité d’honneur de ce Forum international est représenté par son Excellence, le Général El Hadji Daouda Niang, Ambassadeur du Sénégal en Côte d’Ivoire et de l’Agence pour la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux (APIX). L’Agence pour la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux (APIX) a pris part à l’événement pour partager son expérience et accompagner les investisseurs sénégalais présents en Côte d’Ivoire.





Ce fût l'occasion pour les deux (2) équipes d'identifier les points de synergie afin d'accompagner les projets portés par les collectivités territoriales. La rencontre a été présidée par le Ministre du Plan, Nialé Kaba. L’accent a été mis sur la stratégie de relance et de redynamisation de l’industrie textile dans la région. Cette mission a permis de mieux appréhender les mécanismes de partenariat public privé en Côte d’Ivoire portés par les collectivités territoriales.





D’où la possibilité de pouvoir disposer des fonds au niveau de l’UEMOA pour financer les études et développer les chaines de valeur à fort impact. Le mot d'ouverture du Sénégal a été donné par l’Ambassadeur basé en Côté d’Ivoire, El Hadji Daouda Niang qui a magnifié les actes posés par la Commune de Bouaké et le CEPCI. Non sans magnifier les grandes réalisations du Chef de l’État du Sénégal, Macky Sall et celles de l’APIX.