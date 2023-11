LE TORCHON BRULE ENTRE L’APR ET L’AFP A THIES

La réplique ne s’est pas faite attendre du côté des responsables de l'Apr/Thiès, suite au réquisitoire de la délégation régionale de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) de Thiès. Le responsable Apr/Thiès, Lamine Ngom, conseiller spécial du Président de la République, de s’offusquer du fait que « depuis quelques temps, des alliés de Benno Bokk Yakaar et des transhumants de la 25ème heure avec qui nous partageons Thiès, se permettent de s'attaquer à la mouvance présidentielle, particulièrement à la gestion du Président de la République à propos des choix des femmes et des hommes pour la conduite des affaires de la Cité ». Il a ajouté : « Il s'agit notamment de Mbaye Dione, maire de Ngoundiane, militant de l'AFP, qui, lors d'un meeting avec ses camarades, s'est permis de fustiger sa "non responsabilisation et celle de ses partisans" par le régime en place ».





Lors d’un meeting tenu à Thiénaba, le week-end dernier, les militants du parti du Président Moustapha Niass avaient fait remarquer « qu’il n’est plus question que les Progressistes travaillent pieds et mains liés, et que dans la cogestion qui constitue le fondement de la coalition, ne soit pas de mise ».





Cette déclaration, selon Lamine Ngom relève d'une « malhonnêteté sans commune mesure. Elle n'est pas fidèle aux faits et gestes du Président Macky Sall à l'endroit, en général, de son grand frère, le Président Moustapha Niass, et, en particulier, à l'égard des nombreuses nominations dont a bénéficié l'AFP de Thiès ».





Sans être exhaustif, Lamine Ngom a dressé la liste des personnes qui ont à occuper des postes de responsabilité. Il cité Alioune Sarr qui a été ministre durant 10 ans, M. Mbaye Dione, ex-administrateur du CMS, M. Bathie Ciss, ex-Secrétaire général de l’Asepex, Mme Yéya Ly (responsable des femmes de l’Afp), ex-Hcct, sa remplaçante à ce poste, Mme Ndèye Mbengue de Notto, est actuellement Hcct, M. Jean Mari Diouf Secrétaire général de l’ADPME, M. Ismaïla Dione, ancien Directeur général de la Réglementation touristique.