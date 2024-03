[Présidentielle] Les bureaux ont commencé à fermer

Les bureaux de vote ont commencé à fermer partout au Sénégal où 7 371 890 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour l’élection du 5ème président de la République.



Dix-neuf candidats dont une femme étaient en lice pour le scrutin.



Les électeurs se sont rendus aux urnes en masse pour l’ultime étape d’un processus électoral dont la mise en œuvre au forceps a éprouvé comme jamais les fondements institutionnels du pays.



Au total 7 371 890 électeurs étaient appelés aux urnes pour élire le successeur de Macky Sall, au pouvoir depuis 12 ans et qui ne se représente pas pour un nouveau mandat après en avoir fait deux à la tête du pays.



Chacun des candidats a accompli son devoir civique dans son centre de vote à l’exception de Mahammad Boune Abdallah Dionne qui n’a pas pu le faire pour des raisons de santé.



Le scrutin s’est déroulé sous la supervision de plus de près de 2500 observateurs nationaux et internationaux.