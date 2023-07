Les députés adoptent le projet de loi portant révision de la Constitution

Les Députés ont adopté, ce jeudi, lors d’une session extraordinaire, le projet de loi portant révision de la Constitution. 123 députés ont voté le texte, 2 s’y sont opposés et 33 se sont abstenus.`





Cette révision induit un changement en profondeur dans le système de parrainage pour l’élection présidentielle.