[Casting présidentiel 2/8] Les intermittents du spectacle

Suite de la série de Seneweb sur les différents acteurs de l’élection présidentielle. Pour ce second épisode, coup de projecteur sur les intermittents du spectacle.



L’élection présidentielle est un rendez-vous entre un homme et son peuple, a-t-on coutume de dire. Il s’agit d’une élection difficile qui demande un réseau et beaucoup de moyens. Or, pour la prochaine présidentielle en 2024, ceux qui se sont amusés à dresser la liste des prétendants sont au moins à 58 candidats à la date du 20 septembre 2023. Et vu le rythme des déclarations actuelles, on peut parier sur 100 candidats avant la date de clôture des listes.





Sur les 58 déjà déclarés, la majorité ne peut pas prétendre à un rôle supérieur à celui d’intermittent du spectacle que constitue la présidentielle, la compétition la plus disputée du pays. Au regard du profil de certains, on se demande si l’élection n’est pas pour eux juste un moment de récréation, ou alors une opportunité pour se faire un nom ou une place, et pourquoi pas les deux à la fois.





Pour beaucoup d’entre eux, en effet, il faut impérativement taper leur nom sur un moteur de recherche pour un minimum d’information. C’est sans doute aussi pour cette raison que certains se tapent la Une de certains ‘’journaux’’ pour se payer une visibilité. Dans son ‘’édition ?’’ du mercredi 20 septembre, Grand-Place informe qu’un nommé Roger Boissy a été investi candidat à la présidentielle de 2024 à Grand Yoff. Selon le journal (pardon, la Une), Boissy est un diplômé en ingénierie financière et en sciences politiques résident aux Etats-Unis.





Et puisque certaines candidatures ne sont relayées que par certains ‘’journaux’’, le quotidien Le Mandat de ce mercredi annonce à son tour que le train de Amadou Bamba Thiam, leader du mouvement Boppou Saxxar La locomotive, a pris départ pour la présidentielle. Que dire alors de l’homme d’affaires, Abdoulaye Sylla, patron de Ecotra ? Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le surnommer ‘’le candidat qui ne parle pas’’. L’homme n’a jamais pipé mot, le timbre de sa voix reste inconnu du public, mais sa candidature fait la Une de plusieurs journaux au point de susciter l’auto-saisine du Cored, l’instance d’autorégulation des médias au Sénégal.





Parmi les prétendants, il y a aussi Al Hassane Niang, Président du parti Jiitël Wareef - Le Devoir en Mouvement. Sénégalais établi à Bruxelles, il se définit comme « un spécialiste de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles qui travaille depuis dix-sept ans dans l’accompagnement des Etats ACP (Afrique, Caraïbes, Pacific) dans la mise en œuvre de réformes et politiques publiques ». A côté de lui, il y a Mo Gates, Mouhamed Diallo de son vrai nom. Il est un homme d’affaires sénégalais fortuné vivant aux Etats-Unis. Mais avec son slogan ‘’Fatt 2024’’, il était la risée sur la toile.





Diazaka a quitté la ligne de départ





Sur la ligne de départ, on retrouve également Mor Faye, un responsable local du parti socialiste à Thiès, Siré Sy, enseignant-chercheur en sciences politiques, chroniqueur ou encore Ibrahima Datt, président du mouvement « Nouvelle Voie ! JUB - JUBOO - JUBËL ». Lui aussi dit avoir travaillé dans beaucoup de pays au monde. C’est à se demander si les Sénégalais de la diaspora n’ont pas été vus président dans un rêve par la voyante Selbé Ndom ou son collègue Kounkandé.





Quant à Aliou Lo, il est présenté comme étant le président du Mouvement Sénégal Conscient. Il est de Diamal dans la région de Kaffrine, une localité qui, à l’heure actuelle, ne dispose pas de présidentiable pour 2024.





A ces candidats déjà cités s’ajoutent Mouhamed Ben Diop, Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba, Ibrahima Cissokho, Fatou Samake Thiam, Moustapha Kane, Doudou Sidibé, Malick Guèye, Mamadou Sow, Cheikh Allassane Sene, Djidiack Faye, Mayacine Camara, Ibrahima Khalil Diouarra, Dr Aliou Camara, Salla Mar… Si vous avez envie d’en savoir plus sur eux, interrogez Google !





Tous ces candidats ont un point en commun : le manque de notoriété. Dans un contexte où Amadou Ba le premier ministre et candidat de Benno est jugé pas assez national comme leader pour gagner la présidentielle de 2024, comment des individus inconnus dans leur quartier d’enfance pour certains, très peu connus à l’échelle nationale pour d’autres, peuvent-ils rêver du fauteuil présidentiel. Comme si ce scrutin était un jeu d’enfant ou un spectacle qui permettrait à Diazaka (lui aussi candidat) de monter sur scène.





Ces candidats ayant renoncé en 2012





Pourtant, malgré la longue liste, il n’y a pas de raison de s’inquiéter, car la plupart ne peuvent pas mobiliser 30 millions pour la caution, sans compter les moyens pour battre campagne. Ainsi, ils seront nombreux à être aussi ‘’généreux’’ que Mame Ngor Diazaka. « J’étais fermement décidé à solliciter les votes des Sénégalais. Cependant, face à la nomination d’Amadou Bâ, je revisite ma décision et offre, sans réserve, mon soutien complet à Amadou, à qui je souhaite tout le succès possible », a déclaré Diazaka qui n’a pas attendu d’être sollicité pour se livrer. Il est le premier, mais il ne sera pas le dernier. Avec ou sans prétexte, d’autres vont renoncer à leur candidature qui, de toute façon, n’est que verbale.





En 2012, il y a eu pas moins de 10 candidats qui ne sont pas allés jusqu’au bout. Parmi eux, Damel Meissa Fall, Président du mouvement Sunu téranga rew, Moustapha Mbacké, Marabout-architecte, Serigne Thiam, Président du Mouvement des technocrates sénégalais et de la diaspora, Fatou Tambédou Lagarde, chef d’entreprise établie en France, Mansour Ndiaye, Expert financier, Mor Dieng expert comptable, Abdou Latif Coulibaly, journaliste, Moustapha Samb, enseignant au Cesti.