Les militants du PDS agressent la presse devant la Cour Suprême

La requête de Karim Wade et autres candidats dits spoliés a fini par une rixe devant la Cour suprême. Les militants du PDS qui ont mal digéré le rejet par le juge de la requête s’en sont pris à la presse. Hommes et femmes se réclamant du parti ont agressé les journalistes pour une simple question qui leur a été posée et jugée partisane par ces politiques. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase : les femmes libérales ont déversé leur colère sur une journaliste qu’elles menacent avec leurs hommes avant que les reporters sur les lieux ne prennent la défense de leur consœur.







Entre insultes et empoignades des libéraux, les journalistes ont fini par riposter. Les forces de défense et de sécurité sont intervenues mais ce sera sans compter sur la détermination des démocrates à « faire la fête » aux journalistes qu’ils taxent de corrompus. D’ailleurs déclare une dame visiblement très entreprenante dans les tiraillements. « Vous êtes corrompus, tout comme ceux qui ont rendu cette décision, vous avez eu votre part des milliards d’Amadou Ba mais nous ne nous laisserons pas faire », balance la militante libérale.





Pour rappel, le PDS et d’autres candidats dits spoliés avaient introduit une requête aux fins de référé suspension à la suite d’une requête en annulation des décrets du 06 mars 2024 (2024-690) fixant la date de l’élection présidentielle au 24 mars 2024, du 06 mars 2024 (2024-691) convoquant le corps électoral et du 07 mars 2024 (2024-704) fixant la période de la campagne électorale.