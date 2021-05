Les nominations du Conseil des ministres du 12 Mai 2021

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a présidé, ce mercredi 12 mai 2021, le Conseil des Ministres, au Palais de la République.AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLESLe Président de la République a pris les décisions suivantes:Monsieur Aliou NDIAYE, Conseiller en Planification, matricule de solde n° 518 985/F, précédemment Directeur de Cabinet du Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, est nommé Secrétaire général du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération.Monsieur Souleymane DIALLO, Ingénieur Statisticien-Economiste précédemment Conseiller Technique au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, est nommé Coordonnateur de la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, en remplacement de Monsieur Serigne Moustapha SENE, appelé à d’autres fonctions.Monsieur Serigne Matar KA, titulaire d'un Doctorat d'Etat en urbanisme et aménagement du territoire, est nommé Directeur de la Régulation et du Suivi des Politiques de Logement à la Direction générale de la Construction et de l'Habitat au Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, en remplacement de Monsieur Abdou Diouf NDIAYE, appelé à d'autres fonctions.Monsieur Khalidou SOKOMA, Professeur de l'Enseignement secondaire, matricule de solde n° 695 749/J, est nommé Directeur du Centre national de Formation et d'Action, en remplacement de Monsieur Mohamet Lamine CISSE admis à faire valoir ses droits à une pension retraite.