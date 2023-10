Les nominations du Conseil des ministres du 4 Octobre 2023

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 04 Octobre 2023 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Macky SALL.





AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES









Le Président de la République a pris les décisions suivantes :





Au titre du Ministère de la Justice:





• le Colonel Abdoulaye DIAGNE, précédemment Chef de la Chaine Administration logistique à l’Etat Major du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, est nommé Directeur général de l’Administration pénitentiaire, en remplacement du colonel Jean Bertrand BOCANDE, appelé à d’autres fonctions.





Au titre du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur :