Les nominations du Conseil des ministres du 8 Novembre 2023

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES





Le Président de la République a pris les décisions suivantes :





Au titre du Ministère des Finances et du Budget

Monsieur Mbaye NDIAYE, inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, est nommé

Directeur général des Douanes, en remplacement de Monsieur Abdourahmane DIEYE, appelé à

d’autres fonctions.

Monsieur Malick MBAYE, inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, est nommé

Coordonnateur de la Direction générale des Douanes, en remplacement de monsieur Mbaye

NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Issa NIANG, inspecteur principal des Douanes, est nommé Directeur des enquêtes

douanières, en remplacement de monsieur Malick MBAYE, appelé à d’autres fonctions.

Au titre du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement :

Monsieur Dame DIOP, Professeur de sciences et techniques industrielles, est nommé Président

du Collège du Laboratoire national de référence dans le domaine du bâtiment et des travaux publics

(LNR-BTP).

Monsieur Oumar Amadou SOW, Spécialiste en Gestion des entreprises, est nommé Directeur

général de la Société Anonyme « les Grands Trains du Sénégal SA ».

Au titre du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération :

Madame Néné Fatoumata TALL, Titulaire d’un Master 2 en Administration des Affaires, est

nommée Administrateur général du Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (FONGIP),

poste vacant.

Monsieur Djibril Dione, Ingénieur Statisticien économiste, précédemment Directeur de la Prévision

et des Études Économiques est nommé Coordonnateur de la Direction Générale de la Planification

et des Politiques Économiques, poste vacant.

Monsieur Alassane Diallo, Ingénieur Statisticien- économiste, précédemment Chef de la Division

des projections macroéconomiques est nommé Directeur de la Prévision et des Études

Économiques en remplacement de Monsieur Djibril Dione, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Baba Malick BA, Expert financier, précédemment Conseiller Technique au Ministère de

l’Économie, du Plan et de la Coopération, est nommé Directeur des Financements et des

Partenariats public-privé en remplacement de Lamine LO, appelé à d’autres fonctions.

4

Communiqué du Conseil des Ministres du 08 novembre 2023

Au titre du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation :

Monsieur Ibrahima FAYE, Professeur titulaire des universités, est nommé Recteur de l’Université

Alioune Diop (UAD) ;

Monsieur Malick FALL, Professeur assimilé à la Faculté des Sciences et techniques de l’Université

Cheikh Anta DIOP de Dakar, est nommé Président du Conseil d’Administration de la cyber-

infrastructure nationale pour l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation (CINERI).

Au titre du Ministère de la Santé et de l’Action sociale :

Monsieur Samba NDIAYE, Juriste, précédemment Directeur des Affaires juridiques de l’Agence

sénégalaise de Règlementation pharmaceutique, est nommé Directeur des Affaires juridiques au

Ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Monsieur Mbaye DIONE, Conseiller en Santé communautaire, précédemment Chef du Service régional

de l’Action sociale de Diourbel, est nommé Directeur régional de l’Action sociale de Diourbel.

Monsieur Elhadji Malick SOUGOU, Conseiller en Travail social, précédemment Chef du Service

régional de l’Action sociale de Dakar, est nommé Directeur régional de l’Action sociale de Dakar.

Monsieur Magatte NDIAYE, Conseiller Travail social, précédemment Chef du Service régional de

l’Action sociale de Kaffrine, est nommé Directeur régional de l’Action sociale de Kaffrine.

Au titre du Ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition

écologique :

Monsieur Babacar DIONE, ingénieur des Eaux et Forêts, précédemment Adjoint au Directeur des

Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des sols, est nommé Directeur des Eaux et Forêts,

Chasses et de la Conservation des Sols, en remplacement de Monsieur Baidy BA, appelé à d’autres

fonctions.

Au titre du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique :

- Monsieur Lansana SANO, Ingénieur, est nommé Président du Conseil d’Administration de la

Société nationale La Poste, en remplacement de Monsieur Djiby NDIAYE, appelé à d’autres

fonctions.

- Madame Hélène Ndoukite Helndou DIOUF, titulaire d’un Master 2 en Finances et Gestion

Publiques, est nommée Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement au Ministère de

la Communication, des Télécommunications et du Numérique, en remplacement de Monsieur

Serigne Mbacké DIOP, appelé à d’autres.

Au titre du Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et Solidaire :

Monsieur Gorgui NDIAYE, Administrateur civil principal, est nommé Secrétaire général du

Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire.

5

Communiqué du Conseil des Ministres du 08 novembre 2023

Au titre du Ministère des Sports

Monsieur Lazard SARR, Inspecteur de l'Education populaire de la Jeunesse et des Sports, est

nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières.

Madame Marième Kane DIALLO, Titulaire d'un Diplôme d'Etudes Approfondies en Sciences

sociales, est nommée Directrice de la Formation et de la Coopération.

Monsieur Cheikh Tahirou FALL, Professeur d'Education physique et sportive, est nommé

Directeur du Sport de haut Niveau au Ministère des Sports.

Monsieur Gilbert Sidy Lamine MBENGUE, Inspecteur de l'Education populaire de la Jeunesse et

des Sports, est nommé Directeur des Activités physiques et sportives.

Monsieur Cheikh Ibrahima SARR, Ingénieur de Conception en Génie civil, est nommé Directeur

des Infrastructures sportives.

Au titre du Ministère de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel :

- Monsieur Mouhamadou Moustapha Thioune, Administrateur civil principal, est nommé

Secrétaire général du Ministère de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, en

remplacement de Madame Ndèye Fatou LO, appelée à d’autres fonctions.

Au titre du Ministère de l’Intérieur :

Monsieur Sidy Sarr DIEYE, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de

Ranérou, est nommé adjoint au gouverneur de la Région de Louga chargé des affaires

administratives, en remplacement de Madame Diégui NGOM, appelée à d’autres fonctions ;

Madame Safiatou Joséphine DIENG, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur

de la Région de Ziguinchor chargée des affaires administratives, est nommée adjoint au

gouverneur de la Région de Kaolack chargée des affaires administratives, en remplacement de

Monsieur El Hadji Malick Sémou DIOUF, appelé à d’autres fonctions ;

Madame Aïchatou Ndiaye DIALLO, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de

la Région de Matam chargée du développement, est nommée adjoint au gouverneur de la Région

de Kaffrine chargée des affaires administratives, en remplacement de Madame Tiguida WAGUE,

appelée à d’autres fonctions ;

Monsieur Assane GUEYE, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région

de Dakar chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la Région de Dakar

chargé des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Babacar NIANG, appelé à

d’autres fonctions ;

Madame Marième Pouye ANNE, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la

Région de Kolda chargée du développement, est nommée adjoint au gouverneur de la Région de

Kolda chargée des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Boubacar Bahinghou

SAGNA, appelé à d’autres fonctions ;

6

Communiqué du Conseil des Ministres du 08 novembre 2023

Monsieur Georges Samba FAYE, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de

la Région de Kédougou chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la Région

de Kédougou, chargé des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Amadou

Salmone FALL, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Daouda SENE, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région

de Louga chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la Région de

Tambacounda chargé des affaires administratives, en remplacement de Madame Maude MANGA,

appelée à d’autres fonctions ;

Monsieur Oumar Ngalla NDIAYE, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de

la Région de Sédhiou chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la Région

de Sédhiou chargé des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Modou GUEYE,

appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Sidy Guissé DIONGUE, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de

la Région de Ziguinchor chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la Région

de Ziguinchor chargé des affaires administratives, en remplacement de Madame Safiatou

Joséphine DIENG, appelée à d’autres fonctions.

Monsieur Chérif Mouhamadou Blondin NDIAYE, Administrateur civil Principal, précédemment

Préfet du Département de Ziguinchor, est nommé Préfet du Département de Dakar, en

remplacement de Monsieur Mor Talla TINE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Abdou Khadir DIOP, Administrateur civil Principal, précédemment Directeur des

Ressources humaines et du matériel à la Direction générale de l’Administration territoriale, est

nommé Préfet du Département de Rufisque, en remplacement de Monsieur Serigne Babacar

KANE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Saïd DIA, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de

Vélingara, est nommé Préfet du Département de Guédiawaye en remplacement de Monsieur Ibra

FALL, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Babacar NDIAYE, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département

de Nioro du Rip, est nommé Préfet du Département de Keur Massar, en remplacement de

Monsieur Sahite FALL, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Ibrahima FALL, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de

Goudomp, est nommé Préfet du Département de Nioro du Rip, en remplacement de Monsieur

Babacar NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Alioune Badara MBENGUE, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du

Département de Médina Yoro Foulah, est nommé Préfet du Département de Tambacounda, en

remplacement de Monsieur Mame Less CABOU, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Thierno Souleymane SOW, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du

Département de Kédougou, est nommé Préfet du Département de Vélingara, en remplacement de

Monsieur Saïd DIA, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Mame Less CABOU, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du

Département de Tambacounda, est nommé Préfet du Département de Thiès, en remplacement de

Monsieur Moussa DIAGNE, appelé à d’autres fonctions ;

7

Communiqué du Conseil des Ministres du 08 novembre 2023

Monsieur Hamet Tidiane THIAW, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du

Département de Kaolack, est nommé Préfet du Département de Ziguinchor, en remplacement de

Monsieur Chérif Mouhamadou Blondin NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Latyr NDIAYE, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de

Linguère, est nommé Préfet du Département de Kaolack, en remplacement de Monsieur Hamet

Tidiane THIAW, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Diadia DIA, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de

Kolda, est nommé Préfet du Département de Saint Louis, en remplacement de Monsieur Modou

NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Mbassa SENE, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de

Bounkiling, est nommé Préfet du Département de Kolda, en remplacement de Monsieur Diadia

DIA, appelé à d’autres fonctions ;

Madame Ngoné CISSE, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Sédhiou,

est nommée Préfet du Département de Guinguinéo, en remplacement de Monsieur Ahmadou

Coumba NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Ahmadou Coumba NDIAYE, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du

Département de Guinguinéo, est nommé Préfet du Département de Ranérou, en remplacement

de Monsieur Sidy Sarr DIEYE, appelée à d’autres fonctions ;

Monsieur Modou GUEYE, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région

de Sédhiou chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Sédhiou,

en remplacement de Madame Ngoné CISSE, appelée à d’autres fonctions ;

Article 16.- Monsieur El Hadji Malick Sémou DIOUF, Administrateur civil, précédemment adjoint

au gouverneur de la Région de Kaolack chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du

Département de Kédougou, en remplacement de Monsieur Thierno Souleymane SOW, appelé à

d’autres fonctions ;

Monsieur Babacar NIANG, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région

de Dakar chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Saraya, en

remplacement de Monsieur Cyprien Antoine BALLO, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Boubacar Bahinghou SAGNA, Administrateur civil, précédemment adjoint au

gouverneur de la Région de Kolda chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du

Département de Bounkiling, en remplacement de Monsieur Mbassa SENE, appelé à d’autres

fonctions.

Madame Tiguida WAGUE, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région

de Kaffrine chargée des affaires administratives, est nommée Préfet du Département de Birkilane,

en remplacement de Monsieur Abdoul Wahab TALLA, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Abdou DIOP, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la Région

de Fatick, chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Goudomp,

en remplacement de Monsieur Ibrahima FALL, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Maude MANGA, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région

de Tambacounda, chargée des affaires administratives, est nommée Préfet du Département de

Louga, en remplacement de Madame Ndèye Nguénare MBODJI, appelée à d’autres fonctions ;

8

Communiqué du Conseil des Ministres du 08 novembre 2023

Monsieur Amadou Salmone FALL, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de

la Région de Kédougou chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de

Bakel, en remplacement de Monsieur Abdou Khadre Ndiack NDIAYE, admis à faire valoir ses

droits à une pension de retraite ;

Monsieur Modou THIAM, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région

de Matam, chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Linguère, en

remplacement de Monsieur Latyr NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;

Madame Diégui NGOM, Administrateur, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de

Louga, chargée des affaires administratives, est nommée Préfet du Département de Goudiry, en

remplacement de Madame Awa Ndiaye DIOP, appelée à d’autres fonctions ;

Monsieur Modou Mamoune DIOP, Administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de

la Région de Saint Louis chargé du développement, est nommé Préfet du Département de Médina

Yoro Foulah, en remplacement de Monsieur Alioune Badara MBENGUE, appelé à d’autres

fonctions ;

Monsieur Mamadou Lamine NGOM, Secrétaire d’administration, précédemment Adjoint au préfet

du Département de Vélingara, est nommé Adjoint au préfet du Département de Dakar, en

remplacement de Madame Ndioro SARR, appelée à d’autres fonctions ;

Monsieur Modou SAMB, Secrétaire d’administration, précédemment Adjoint au préfet du

Département de Médina Yoro Foulah, est nommé Adjoint au préfet du Département de Rufisque,

en remplacement de Madame Ndèye Bintou THIAM, appelée à d’autres fonctions ;

Monsieur Moustapha NIANG, Secrétaire d’administration, précédemment Adjoint au préfet du

Département de Fatick, est nommé Adjoint au préfet du Département de Pikine, en remplacement

de Madame Ndèye Mossane NDOUR, appelée à d’autres fonctions ;

Monsieur Ousseynou KABA, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de

l’Arrondissement de Mampatim, Département de Kolda, est nommé Adjoint au préfet du

Département de Kaolack, en remplacement de Monsieur Alioune SADJI, admis à faire valoir ses

droits à une pension de retraite ;

Monsieur Ibrahima AIDARA, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de

l’Arrondissement de Tendouck, Département de Bignona, est nommé Adjoint au préfet du

Département de Guinguinéo, en remplacement de Monsieur Moussa Télémaque SOW, appelé à

d’autres fonctions ;

Monsieur Georges Gabriel DIARRA, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de

l’Arrondissement de Cas cas Département de Podor, est nommé Adjoint au préfet du Département

de Oussouye, en remplacement de Monsieur Djibril NGOM, admis à faire valoir ses droits à une

pension de retraite.

Monsieur Mamadou THIAM, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de

l’Arrondissement de Bélé, Département de Bakel, est nommé Adjoint au préfet du Département de

Tivaouane, en remplacement de Monsieur Amadou SARR, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Bou KAMARA, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement

de Saldé, Département de Podor, est nommé Adjoint au préfet du Département de Fatick, en

remplacement de Monsieur Moustapha NIANG, appelé à d’autres fonctions ;

9

Communiqué du Conseil des Ministres du 08 novembre 2023

Madame Ndèye SALL, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de

Baba garage, Département de Bambey, est nommée Adjoint au préfet du Département de

Vélingara, en remplacement de Monsieur de Mamadou Lamine NGOM, appelé à d’autres

fonctions ;

Monsieur Pape Moustapha DIOUF, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de

l’Arrondissement de Karantaba, Département de Goudomp, est nommé Adjoint au préfet du

Département de Médina Yoro Foulah, en remplacement de Monsieur Modou SAMB, appelé à

d’autres fonctions ;

Monsieur Mouhamadou Lamine THIAM, Secrétaire d’administration, précédemment Sous-préfet

de l’Arrondissement de Bala, Département de Bakel, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement

des Almadies, Département de Dakar, poste vacant ;

Monsieur Abdoulaye KHARMA, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de

l’Arrondissement de Méouane, Département de Tivaouane, est nommé Sous-préfet de

l’Arrondissement de Ndame, Département de Mbacké, en remplacement de Monsieur Babacar

Ibra MAR, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Amadou Tidiane NDIAYE, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de

l’Arrondissement de Taïf, Département de Mbacké, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement

de Fafacourou, Département de Médina Yoro Foulah, en remplacement de Monsieur Oumar DIBA,

appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Oumar DIBA, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de

l’Arrondissement de Fafacourou, Département de Médina Yoro Foulah, est nommé Sous-préfet de

l’Arrondissement de Taïf, Département de Mbacké, en remplacement de Monsieur Amadou

Tidiane NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Sébastien SENGHOR, Instituteur, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de

Ngothie, Département de Kaolack, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Diendé,

Département de Sédhiou, en remplacement de Monsieur Bassirou DIA, appelé à d’autres fonctions

;

Monsieur Bassirou DIA, Economiste Planificateur, précédemment Sous-préfet de

l’Arrondissement de Diendé, Département de Sédhiou, est nommé Sous-préfet de

l’Arrondissement de Ngothie, Département de Kaolack, en remplacement de Monsieur Sébastien

SENGHOR, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Amadou SARR, Secrétaire d’administration, précédemment adjoint au préfet du

Département de Tivaouane, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Bala, Département de

Bakel, en remplacement de Monsieur Mouhamadou Lamine THIAM, appelé à d’autres fonctions ;

Madame Ndèye Bintou THIAM, Secrétaire d’administration, précédemment Adjoint au préfet du

Département de Rufisque, est nommée Sous-préfet de l’Arrondissement de Rufisque Est,

Département de Rufisque, en remplacement de Monsieur Abdoul Aziz DIAGNE, admis à faire

valoir ses droits à une pension de retraite ;

Madame Ndioro SARR, Secrétaire d’Administration, précédemment Adjoint au préfet du

Département de Dakar, est nommée Sous-préfet de l’Arrondissement de Grand Dakar,

Département de Dakar en remplacement de Monsieur Ibrahima NDIAYE, appelé à d’autres

fonctions ;

10

Communiqué du Conseil des Ministres du 08 novembre 2023

Madame Ndèye Mossane NDOUR, Secrétaire d’Administration, précédemment Adjoint au préfet

du Département de Pikine, est nommée Sous-préfet de l’Arrondissement de Pikine Dagoudane,

Département de Pikine en remplacement de Madame Khadidiatou SENE, appelée à d’autres

fonctions ;

Monsieur Amadou SALL, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement

de Sagatta Djolof, Département de Linguère, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de

Méouane, Département de Tivaouane, en remplacement de Monsieur Abdoulaye KHARMA,

appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Laïty DIOUF, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de

Ndiedieng, Département de Kaolack, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Lour Escale,

Département de Koungheul, en remplacement de Monsieur Jean Marie KASSOKA, admis à faire

valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Abdoul Aziz Dabakh SY, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de

l’Arrondissement de Fimela, Département de Fatick, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement

de Pambal, Département de Tivaouane, en remplacement de Monsieur Ndiogou NDONG, admis

à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Bocar COULIBALY, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de

l’Arrondissement de Fongolimbi, Département de Kédougou, est nommé Sous-préfet de

l’Arrondissement de Sagatta Djolof, Département de Linguère, en remplacement de Monsieur

Yankhouba Oumar Sidia SOW, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.