[Casting présidentiel 8/8] Les personnages mystère : Ousmane Sonko et ses plans B

L’opposant numéro 1 est contrarié par ses nombreux ennuis judiciaires et sa participation à l’élection présidentielle demeure très hypothétique. Si ses partisans veulent toujours y croire, l’éventualité de l’intronisation d’un candidat de substitution, le fameux plan B, fait son chemin dans les rangs de l’ex PASTEF.



Bassirou Diomaye Faye, Birame Souleye Diop, Guy Marius Sagna ont envoyé des mandataires à la direction générale des élections le 29 septembre dernier afin de récupérer des fiches de parrainages. Une stratégie de Pastef qui consiste, selon Amadou Bâ, un des responsables de ce parti, à « réchauffer le terrain des parrainages pendant que Pros (Président Ousmane Sonko) va ferrailler avec Macky devant les tribunaux ». Dans cette bataille judiciaire, Ousmane Sonko enchaîne les échecs. Un fait qui va certainement pousser les « patriotes » à affiner leur stratégie.



Une stratégie qui est d’ailleurs selon l’analyste Assane Samb « une diversion ». Suivant le journaliste, l’ex Pastef a tout intérêt à avoir un candidat de « consensus » si jamais Ousmane Sonko est définitivement écarté de la course. Et notre analyste reste persuadé que ce candidat sera celui qui « qui passera le parrainage ». « Le parrainage et la caution constituent un filtre puissant et tout le monde ne va pas se risquer à entrer dans un circuit de parrainage et à verser une caution de 30 millions. Ils vont se concerter si ce n’est pas encore déjà fait je pense, pour trouver un candidat de consensus au cas où Sonko ne serait pas candidat. Avoir plusieurs candidats risque de mener cette dynamique vers l’implosion et ce serait la fin car ils ne pourront rien gagner ».



Pastef risque donc de connaître la division car selon un autre analyste qui préfère garder l’anonymat, au sein du parti « aucun autre candidat ne saurait réunir autour de lui le consensus qu’a obtenu Ousmane Sonko ».



Guy Marius le candidat des extrêmes



Sur la liste des plans B, figure, en bonne place, Guy Marius Sagna ! Longtemps activiste, Guy Marius Sagna glisse de plus en plus dans la politique. Son statut de député a renforcé son étoffe de potentiel plan B. En atteste sa récente tournée à travers différents pays de l’Afrique et surtout de l’Europe où le député est allé à la rencontre de Sénégalais… militants de Pastef. Toutefois, celui qui a grandi dans une idéologie de gauche risque de ne pas faire l’unanimité au sein de l’ex Pastef.



« Au sein de Pastef, il y a des gens qui ne soutiendront jamais Guy Marius Sagna. Les affairistes ne sont pas dans des calculs d’idéologie. La seule chose qui les importe c’est d’arriver au pouvoir et de bénéficier des largesses du pouvoir. Il y a aussi les gauchistes qui seraient peut-être susceptibles de soutenir Guy Marius Sagna mais des gens comme Bassirou Diomaye Faye ou Birame Souleye Diop ne le feront jamais », poursuit notre analyste qui a choisi de garder l’anonymat.



Birame Souleye Diop, un défaut de poigne



De numéro 2, Birame Souleye Diop est passé au poste de vice-président chargé de la gestion des structures et de la coordination du Conseil National. Il faut dire qu’un malaise s’était installé entre lui et le patron du Pastef suite à l’affaire des cumuls de postes électifs. En effet, pour Ousmane Sonko, il était question que ses maires qui passaient à l’élection législative démissionnent de l’un des postes. Celui qui avait promis de prendre une décision, a finalement fait volte-face, sapant ainsi l’autorité de Ousmane Sonko. Cet incident a créé un écart entre les deux hommes. Aujourd’hui président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Birame Souleye Diop garde une posture d’homme de mesure et est souvent critiqué pour son manque de poigne au sein dudit groupe.



Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko bis !



Celui qui a succédé à Birame Souleye Diop en tant que numéro 2 de l’ex-Pastef est décrit comme le portrait craché de son mentor. « Même fougue. Même verbe. Même tempérament. Même amour pour les arts martiaux. Même look : souvent crâne rasé, barbe bien taillée » faisait remarquer le quotidien « Enquête » dans un portrait publié en 2021. Bassirou Diomaye Faye en plus de ces ressemblances de traits de caractères avec Ousmane Sonko est aujourd’hui dans la même prison que ce dernier qui l’a rejoint récemment. En sus, les « sosies » sont poursuivis pour les mêmes faits. Arrêté par la Dic devant le siège de la Direction générale des impôts et domaines, Bassirou Diomaye Faye a été inculpé pour actes de nature à compromettre la paix publique, outrage à magistrat et diffamation à l’encontre d’un corps constitué. Le Doyen des juges avait, par la suite, rendu une ordonnance de jonction des procédures suivies contre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye en septembre dernier. Pour rappel, Bassirou Diomaye Faye, contrairement à Ousmane Sonko a toujours son nom inscrit sur les listes électorales.