LES PROGRESSISTES DE THIÈS CRACHENT SUR LE COMPAGNONNAGE AFP-BBY

C’est un « très dur réquisitoire » qu’a servi, ce week-end, la délégation régionale de l’Alliance des forces de progrès (AFP) de Thiès, sur son « compagnonnage avec Benno Bokk Yaakaar (BBY) ». Malgré leur « soutien sans faille au candidat Amadou Bâ », les progressistes, en assemblée générale à la cité religieuse de Thiénaba, pensent qu’« il n’est plus question que l’AFP travaille pieds et mains liés, et que dans la cogestion qui constitue le pilier, le fondement de la coalition, elle soit totalement absente ».





Les « frères » et « sœurs » de parti du maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, ont saisi l’occasion pour porter le regard sur le compagnonnage entre leur formation politique et la coalition Benno Bokk Yaakaar, mettant le curseur, à travers un dur réquisitoire, sur « le manque de considération à l’endroit du secrétaire général de la coordination régionale ». L’adjoint au maire de Ngoundiane, Mbaye Sarr, responsable régional des jeunes de l’AFP/Thiès, est catégorique : « Pendant 12 ans, le diagnostic a montré que l’AFP, non seulement n’a pas la place qui lui revient dans la coalition présidentielle BBY, mais ne jouit pas de la considération digne de son rang. C’est comme si cette alliance a fini de la phagocyter et partout, la rengaine est que l’AFP n’existe plus ou elle est devenue un parti dormant, voire mourant. »





Et pour lui, « le moment du réveil a sonné, pour évaluer objectivement ce compagnonnage avec BBY. En tout cas, plus jamais, cela ne se passera plus comme avant. Il n’est plus question que l’AFP travaille, pieds et mains liés et que dans la cogestion, qui constitue le pilier, le fondement de la coalition, elle soit totalement absente. Cela n’est plus acceptable. Avec le président Macky Sall, le coup est déjà parti, mais avec le candidat Amadou Bâ, nous disons qu’il faut que les termes de cette alliance soient revus, soit on est des alliés, ou on n’est pas des alliés. Et si nous sommes des Alliés, que les choses se fassent dans les règles de l’art. Nous avons dit à nos responsables que nous avons attendu, mais la patience a une limite. Nous avons étudié dans les mêmes écoles que ceux qui sont aujourd’hui aux affaires, nous avons les mêmes diplômes, ils ne sont pas plus compétents, ils ne sont pas plus intègres que nous ».





Pour les « frères » et « sœurs » de parti du président Moustapha Niasse, « ce qui nous fait le plus mal, c’est d’avoir dans les rangs de l’AFP, au niveau régional et départemental, des hommes et des femmes dignes, des cadres de haut niveau, capables d’occuper des postes de responsabilités, mais qui sont toujours laissés en rade. La seule chose offerte au parti a été l’investiture d’Amy Tine de Ngoundiane lors des dernières élections législatives. Mais après l’avoir fait, ils l’ont saboté en refusant de mouiller le maillot, ce qui a conduit à la défaite de la coalition ».





Cela, s’étrangle Mbaye Dione, « ne se reproduira plus ». Le maire de Ngoundiane remarque qu’« en 12 ans, des postes de responsabilités ont été donnés à des gens dont les performances politiques sont largement en deçà des nôtres. Mais en toute chose, il faut d’abord remplir pleinement ses devoirs et attendre une prise de décisions, à la dimension des devoirs accomplis ».





En tout état de cause, M. Dione dit « ne jamais quémander quoi que ce soit », et, poursuit-il, « l’AFP reste et restera mon seul parti. Moustapha Niasse a tout donné à ce pays et il est conscient des ambitions que je nourris pour lui ».





Par rapport à la Présidentielle du 25 février 2024, Mbaye Dione et ses camarades rassurent : « Nous allons respecter la décision du parti, en soutenant totalement la candidature d’Amadou Bâ, car ce pays a besoin de paix, de sérénité, mais aussi de continuité des projets de développement et le candidat de BBY est à même de porter toutes ces ambitions ».