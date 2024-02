Les républicains engagés dénoncent les dérives et manquements à l'origine de la crise politique au Sénégal

Le collectif Les républicains engagés condamne avec la plus grande fermeté "l'attitude irresponsable d'acteurs multiples dont les actes et propos ne visent qu'à remettre en cause les fondements de la République et ternir la belle réputation du Sénégal en matière de démocratie et d'État de droit".





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, il dénonce certains de ces faits, dont "une presse partisane. On note un flux ininterrompu de manipulation et de désinformation tant par la presse dite traditionnelle que par les sites Internet et autres vidéos d'influenceurs. Les organisations et centrales syndicales, l'appel tous azimuts à une grève générale de certains syndicats afin de paralyser l'école, l'accès aux soins sanitaires, le transport, entre autres, pour plomber l'activité économique nationale n'est ni responsable ni patriotique encore moins républicain".





Il déplore la présence d'une société civile "aux airs de politiciens":





"Cette organisation, qui est censée être régulatrice, devrait être à équidistance des différents acteurs de la scène politique. Hélas, elle a lamentablement échoué dans ce rôle au vu des différentes positions qu'elle a prises depuis le début de cette crise. Afrikajom Center, par exemple, représenté par monsieur Alioune Tine, ne représente pas la société civile. Nous réclamons sa dissolution ainsi que celle de tous ces pseudos organisations illégitimes", invite le collectif.