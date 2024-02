[En route vers la Présidentielle] Les réseaux sociaux, le nouvel espace de campagne présidentielle pour Aly Ngouille Ndiaye

Une nouvelle date pour l'élection présidentielle n'a pas encore été retenue, mais les différents candidats sont déjà en campagne électorale. En attendant le temps d'antenne à la RTS et les déplacements au quatre coins du Sénégal, les candidats utilisent les nouvelles technologies pour véhiculer leurs messages.







Ancien ministre de l'Intérieur aujourd'hui candidat à la Présidentielle, Aly Ngouille Ndiaye a décidé de mettre l'accent sur Facebook et YouTube. Avec des lives, sa coalition compte, en effet, sur "le génie de ces deux réseaux sociaux pour partager les grands axes de son programme", lit-on sur le communiqué de la coalition.





Au moment où les réseaux sociaux sont devenus l'espace favori de discussions et d'échanges, Aly Ngouille Ndiaye compte toucher le maximum de Sénégalais pour véhiculer son message et faire connaitre son programme. Un programme axé sur l’autosuffisance alimentaire à travers l’agriculture, la pêche et l’industrie.





Aly Ngouille Ndiaye annonce également son vœu de pacifier l'espace politique sénégalais en appelant les différents acteurs qui la composent à plus de responsabilités. Pour la Casamance, Aly Ngouille Ndiaye promet "de faire des efforts supplémentaires pour y développer le secteur agricole pour booster certaines filières pourvoyeuses d’emplois".