Cheikh Niass: «Sonko a sauvé Diomaye, Macky a tué Amadou Ba»

Les vérités de Cheikh Niass: «Aujourd

Le président Directeur général (PDG) du groupe de presse Walfadjri a réagi après les premières tendances de la Présidentielle de ce dimanche 24 mars. Lesquelles sont favorables au candidat de la coalition Diomaye-Président.





Cheikh Niass n’a pas mâché ses mots. «J'ai une pensée et un profond respect pour Monsieur Ousmane Sonko pour sa générosité, son humilité et le don de soi dont il a fait montre. Aujourd'hui, c'est bien la victoire de Sonko qui a tout fait pour faire gagner son candidat, le nouveau président de la République, Son excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye »





A contrario, poursuit l’avocat, « Macky Sall quitte tristement le palais, car rien ne justifiait le report, et il n'a rien fait non plus pour soutenir son candidat ».