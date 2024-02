[Le Recap] Libération de plusieurs "détenus politiques" : Macky Sall lâche du lest

Quelques jours après que le chef de l’État, Macky Sall, a ordonné des mesures pour « pacifier l’espace public », en disant sa volonté d’engager « un processus pragmatique d’apaisement et de réconciliation », la machine judiciaire a retenti.





En effet, plus d’une dizaine de détenus dits politiques ont été libérés, ce jeudi. Issus de différentes couches de la société, ils ont la particularité d’avoir été arrêtés lors des événements de mars 2021 ou de juin 2023, suite à des affaires impliquant Ousmane Sonko ou pour des propos souvent qualifiés d’appel à l’insurrection et de discrets sur l’autorité de l’État.





On peut ainsi citer le maire des Parcelles-Assainies Jamil Sané, Dr Toussaint Manga et Dr Seydou Diallo (ex-Pastef). Il y a aussi les activistes Abdou Karim Guèye alias ‘’Xrum Xaxx’’, Mor Talla Guèye alias ‘’Nit Doff’’ et Abdoulaye Touré, ou encore Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y’en a marre, et le professeur Cheikh Oumar Diagne de la coalition Le Peuple.





Dans ce lot, il y a le jeune Yarga Sy de Louga, qui a également obtenu un permis de sortie.





Ces décisions de justice sont tombées, alors qu’une loi d’amnistie générale était annoncée par notamment des médiateurs très introduits au palais de la République. Ces derniers, dont Alioune Tine et Pierre Goudiaby Atépa, ont affirmé avoir entamé des discussions secrètes en vue de rapprocher Macky Sall de son principal opposant Ousmane Sonko, également en prison depuis déjà plusieurs mois.